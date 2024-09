Deutschland schaut mit gerunzelter Stirn und zurechtgerückter Brille auf seine Brücken. Und die Debatten nehmen Fahrt auf: Wer oder was hat bei der Carolabrücke versagt? Wie steht's um Brückenbauwerke in der ganzen Republik? Und wie stünde es besser? Die Sache ist kurzerhand zum Politikum geworden. Nur Angst haben, das müsse man trotz Investitionsstau in der Brückensanierung nicht. Deutschlands Brücken seien die bestgeprüften Bauwerke der Republik, geben Fachleute im Verband Deutscher Ingenieure zu bedenken. Ein klares Veto gegen die Idee, Brücken in Deutschland als Gefahr für die Öffentlichkeit zu benennen, gibt es auch vom langjährigen Brückenbauingenieur Joachim Fallert im Gespräch im MDR WISSEN.

Mit Ultraschallwellen den Zustand von Bausubstanz zu überblicken, ist ein gängiges Verfahren. Taugt es auch, um den Zustand des korrosionsanfälligen Stahls im Stahlbeton zu monitoren? Schließlich sagte uns schon im Juli Henning Heuer vom Fraunhofer IKTS in Dresden, dass man mit 3D-Ultraschall tief in technische Strukturen schauen könne: "Wir schauen mit Ultraschall in Eisenbahnräder rein, in Motorblöcke, in Flugzeugturbinen." Und was ist mit Stahlbeton? "Es gibt Konstruktionen, wo das gut funktioniert, bei einer relativ kleinen Überdeckung des Stahls mit Beton", so Heuer auf Nachfrage angesichts der aktuellen Umstände. "Wenn aber der Bewehrungsstahl tief im Inneren dieser Betonstruktur verborgen ist, dann hat man mit Ultraschall eigentlich keine Chance von außen zerstörungsfrei diesen ordentlich zu bewerten." Das liegt an der Körnigkeit von Sand und Kies, was bei Beton ja nun mal dazugehört. Einfach gesagt: Aufgrund der Struktur wird zu viel Ultraschall reflektiert.