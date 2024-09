Herr Fallert, über marode Brücken wird in Deutschland immer dann besonders heftig diskutiert, wenn es wieder irgendwo zu spät war. Auch nach dem Einsturz in Genua ist das Thema nach vorn gerutscht, das Institut der deutschen Wirtschaft hat damals bereits von einer ernsten Lage gesprochen. Sechs Jahre später ist abermals vom Investitionsstau die Rede, sogar von fünf nach zwölf. Entschuldigen Sie die saloppe Frage, aber sind Brücken in Deutschland eine Gefahr für die Öffentlichkeit?

Joachim Fallert: Das würde ich ohne mit der Wimper zu zucken verneinen. Wir haben viele Brücken in Deutschland. Allein das Schienenverkehrsnetz der Deutschen Bahn ist das größte in Europa. Und bei den meisten Brücken, über die wir gehen oder fahren, wissen wir gar nicht, dass wir da über eine Brücke gehen oder gefahren sind, weil wir die gar nicht sehen. Jetzt muss man auch zur Sachlichkeit hinzufügen, dass der Einsturz von Brücken in Deutschland nichts Gewöhnliches ist. In dem Ausmaß ist die Carolabrücke die erste Brücke, die ich erlebe, die einstürzt. Weltweit gibt es das natürlich schon, die Vorschriften zur Prüfung und auch zur Qualität von Brücken, sind weltweit sehr unterschiedlich. Wir haben in Deutschland ein sehr engmaschiges Prüfungsnetz und da gehört der Brückeneinsturz nicht zur Normalität. Natürlich wird immer dann häufig diskutiert, wenn was passiert ist, aber das liegt ja in der Natur der Sache.