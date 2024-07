Fortschrittlich sei das schon, aber auch nichts Neues, so Heuer. Sein Arbeitsfeld am Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden sind Prüf- und Analysesysteme. Mit 3D-Ultraschall blickt er tief in technische Strukturen. "Wir schauen mit Ultraschall in Eisenbahnräder rein, in Motorblöcke, in Flugzeugturbinen", erklärt Heuer. "In alle Arten von Materialien, die funktionieren müssen. Eine Brücke zum Beispiel, Schweißnähte oder Pipelines." Hier ist Ultraschall sicherheitsrelevant. Bei Fahrzeugen dagegen wird selbst der einfache Ultraschall-Parkassistent inzwischen von Lidar und Radar verdrängt.