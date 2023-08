MDR WISSEN-Autor Florian Zinner

Florian Zinner besaß als Kind ein Laienmikroskop mit Zubehör sowie die Gesamtausgabe von Alles was ich wissen will – also Band 1 und 2. Seitdem weiß er vor allem alles was er wissen will – und: dass die Antworten meistens kompliziert sind. Florian Zinner ist seit 2018 crossmedialer Autor bei MDR WISSEN und beschäftigt sich besonders gern mit den Themen Klima, Biodiversität, Mobilität und Ernährung.