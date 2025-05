Fast alle Dienstleistungen, die in der App integriert sind, sind kostenlos. Einzig Überweisungen von einem Konto auf ein anderes kosten einen kleinen Betrag. Allerdings sind selbst diese Kosten günstiger als bei einer regulären Bank. So nutzen viele Menschen in China Alipay auch für den sogenannten Hong Bao, also den roten Umschlag, mit dem Geldgeschenke an chinesischen Feiertagen und Festen zunehmend virtuell überreicht werden. Der wirkliche Preis liegt in der Weitergabe persönlicher Daten. Wenn derart viele Dienstleistungen mit einer App verbunden sind, fließen die aufkommenden Daten in einem Knotenpunkt zusammen. So müssen schon zur Nutzung von Alipay ein Foto des Personalausweises sowie die Kreditkartendaten hinterlegt werden.