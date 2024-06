Um die Funktionalität des Roboters zu überprüfen, führten die Forscher umfangreiche Tests durch. Diese zeigten, dass der Greifer seine Kraft und die Konfiguration der Finger effektiv anpassen kann. Egal, ob bei einem dünnen Stoffstück oder bei einem Fußball. Zukünftig soll die Tragfähigkeit des Roboters sowie seine Energieeffizienz verbessert werden. Dies soll langfristig dazu führen, ihn in Anwendungsfeldern, in denen eine hohe Präzision gefordert wird, einzusetzen, etwa in der Chirurgie oder bei komplexen Montagearbeiten in der Unterhaltungselektronik.