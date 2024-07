Go ist ein japanisches Strategiespiel, bei dem zwei Spieler abwechselnd schwarze und weiße Steine auf ein kariertes Spielbrett setzen. Ähnlich wie bei Schach gibt es bei Go kein Zufallselement. Nur die Fähigkeit, möglichst viele Zugmöglichkeiten vorauszudenken, entscheidet letztlich über den Spielerfolg. Doch im Gegensatz zu Schach gibt es bei Go eine um mehrere Potenzen höhere Menge an korrekten Spielzügen – pures Durchrechnen des Spiels ist also nicht möglich. Nur selbstlernende Algorithmen hatten hier eine Chance gegen menschliche Spieler.