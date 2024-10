In der Praxis müssen die Untersuchungsinstrumente Polymere, die zerkleinert über schnell laufende Förderbänder hinwegrasen, erkennen. Hier spielt der Faktor Zeit eine zentrale Rolle: Die Sensoren müssen schnell ein Ergebnis liefern. "Um das Leistungspotenzial der Sensoren bewerten zu können, müssen sie unter den in Recyclinganlagen herrschenden Betriebsbedingungen eingesetzt werden. Am HIF haben wir eine Förderband-Teststrecke, auf der sich die Materialien mit bis zu einem Meter pro Sekunde bewegen und von den verschiedenen Sensoren gescannt werden", so de Lima Ribeiro. Die Erkenntnisse finden bereits Anwendung in einem Projekt zum Recyceln von Autos, dass eine automatisierte Materialerfassung für eine exakte Trennung der in den Fortbewegungsmitteln verbauten Stoffe gewährleisten soll.