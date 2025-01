Maul und Klauenseuche in Brandenburg ausgebrochen

Erstmals seit Jahren ist es in Deutschland zu einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) gekommen. Drei Wasserbüffel im brandenburgischen Kreis Märkisch-Oderland sind daran verendet, wie Landesagrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) am Freitagvormittag (10. Januar) in Potsdam sagte. Elf weitere Tiere wurden getötet. Für Menschen ist das Virus ungefährlich.

Ursachenforschung läuft

Deutschland und die EU galten dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) zufolge in den vergangenen Jahren als frei von MKS. Die letzten Fälle in Deutschland traten demnach 1988 auf. Der Landkreis gehe mit Spezialisten der Ursache für die Erkrankungen nach, hieß es weiter. Am Samstag soll ein Krisenstab zusammentreten.