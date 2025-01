Weil lithiumhaltige Batterien leicht entzündlich sind, wenn ihr ursprünglicher Bauplan zerstört wird, ist es nicht einfach, an die sogenannte "schwarze Masse" in ihrem Inneren zu kommen. Dort sind die wertvollen Materialien enthalten. Bisher werden die Akkus entladen und dann mechanisch zerkleinert. Doch die gebrauchte Batterien lassen sich häufig nicht entladen. Fabian Herz von der Hochschule Anhalt erklärt: "Die spontane und unkontrollierte Freisetzung von Energie, auch bekannt als thermisches Durchgehen, stellt eine der größten Herausforderungen dar." Daher erforschen er und sein Team, wie sich die Stromspeicher in einem Ofenreaktor thermisch in ihre Einzelteile zerlegen lassen.