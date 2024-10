Mythos oder Wahrheit? Fünf häufige Thesen über Batterien und Akkus

Bildrechte: IMAGO / Xinhua Diese These ist punktuell richtig, in Summe aber trotzdem eher falsch. Ein typisches Ja-aber-Thema.



Ja, nahezu jeder Rohstoffabbau ist irgendwie umweltschädlich, bei manchen Batterie-Rohstoffen etwas mehr, bei anderen etwas weniger. Noch umweltschädlicher wird es, wenn die nötige Energie zur Rohstoffgewinnung und zur Produktion der Batterie aus fossilen Quellen stammt.



Aber selbst wenn man da jeweils vom schlimmsten Szenario ausgeht, machen viele Batterien im Laufe ihres "Lebens" diese Fehler "wieder gut", wenn man so will. Deshalb überholt die Öko-Bilanz eines E-Autos im Laufe der normalen Lebensdauer auch deutlich die eines Verbrenners. Batterie-Forscher Holger Althues vom Dresdner Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) sagt: "Meine persönliche Überzeugung ist, dass der Nutzen von Batterien immer größer ist als mögliche (Umwelt-)Schäden bei der Rohstoffgewinnung. Dennoch müssen diese natürlich adressiert werden."



Es gibt außerdem erhebliche Bemühungen, die Umweltbelastung zu reduzieren, indem der Rohstoffabbau nachhaltiger gestaltet, die Energieeffizienz der Produktion verbessert und alternative Materialien (wie kobaltfreie Kathoden) erforscht werden. Viele Hersteller setzen auch zunehmend auf erneuerbare Energien in ihren Produktionsprozessen, um den CO2-Fußabdruck zu verringern.

Bildrechte: IMAGO / APress "... sonst wäre ja nicht immer dieses Flammen-Symbol auf Paketen, wo irgendeine Batterie enthalten ist."



Diese These ist falsch.

Zumindest wenn man unter "ganz leicht" "einfach so von selbst" versteht. Ja, wiederaufladbare Batterien sind schon hin und wieder "explodiert". Batterien, insbesondere Lithium-Ionen-Batterien, haben das Potenzial, bei falscher Handhabung, Beschädigung oder Produktionsfehlern "thermisch durchzugehen" – so der Fachausdruck. Aber solche Vorfälle geschehen selten und sind dann meist auf einen der drei genannten Gründe zurückzuführen. "Beispielsweise sind vor einigen Jahren mehrere Samsung-Geräte abgebrannt, da die verbauten Batterien konstruktive Mängel hatten", erklärt Batterie-Experte Tim Wicke. Die Quote solcher Vorfälle in Relation zur Anzahl von eingesetzten Batterien ist allerdings verschwindend gering.



Moderne Batterien und Geräte sind mit mehreren Sicherheitsmechanismen ausgestattet, wie zum Beispiel Batteriemanagementsystemen (BMS), Schutzschaltungen und Gehäusen, um das Risiko von Überladung, Überhitzung und Kurzschlüssen zu minimieren. Das Symbol auf Paketen mit Batterien dient hauptsächlich dazu, das Personal beim Transport auf die potenziellen Gefahren aufmerksam zu machen und sicherzustellen, dass die Batterien korrekt gehandhabt werden (und eben nicht mechanisch beschädigt oder überhitzt).



Die Forschung arbeitet kontinuierlich daran, die Sicherheit von Batterien weiter zu verbessern, zum Beispiel durch die Entwicklung stabilerer Elektrolyte und Feststoffbatterien, die weniger anfällig für thermisches Durchgehen sind. Die Weiterentwicklungen machen Batterien immer sicherer, sagt Fraunhofer-ISI-Wissenschaftler Tim Wicke. Deshalb würden zum Beispiel auch Brände bei E-Autos immer seltener.