Macht die Wissenschaft aus Ihrer Sicht genügend Fortschritte, damit Batterien in naher Zukunft die riesige Rolle spielen können, die bei der Energiewende für sie angedacht ist?



Holger Althues:

Zunächst möchte ich betonen, dass die Energiewende und die Rolle der Batterie weniger vom Fortschritt in der Wissenschaft, sondern eher von politischen Entscheidungen und globalen Marktentwicklungen geprägt ist (meine persönliche Meinung). Heutige Lithium-Ionen-Batterien erfüllen bereits eine ganz wichtige Rolle, dadurch, dass sie eine drastisch emissionsreduzierte alternative Mobilität ermöglichen. In den letzten Jahren sind (durch Weiterentwicklung) die Kosten der Batterie deutlich gesunken und ihre Leistungsfähigkeit drastisch gestiegen. Wie gesagt, wird die (etwas langsame) Marktdurchdringung der Elektromobilität dabei insbesondere durch Politik, globale Marktwirtschaft und Gesellschaft bestimmt und weniger durch die Wissenschaft.

Dennoch zu Ihrer Frage: Ja, wir sehen kontinuierlichen Fortschritt, aber auch neue Konzepte, die die Leistungsfähigkeit von Batterien weiter erhöhen oder für bestimmte Anwendungen maßgeschneiderte Lösungen ermöglichen. Auch wenn die heutige Lithium-Ionen-Batterie bereits wesentliche Kriterien für die Anwendung in Elektrofahrzeugen erfüllt, besteht noch ein gewaltiges Innovationspotential, die Leistung, Sicherheit, Reichweite zu erhöhen und die Kosten weiter zu reduzieren.



Mareike Partsch und Matthias Schulz:

Batterien sind seit Alessandro Volta bekannt, die aktuelle Aufgabe ist deren Industrialisierung. Es sind schon heute sehr gute Batterien am Markt verfügbar. Nichtsdestotrotz ist eine unglaubliche Vielzahl neuer Batterietechnologien derzeit weltweit in Entwicklung. Es sind Kandidaten mit deutlich verbesserter Nachhaltigkeit und Performance dabei. Also, ja.



Tim Wicke:

Bei Batterien gab es in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte. Im Fokus stand bisher die Lithium-Ionen-Batterie. Deren Energiedichte, also die Speicherkapazität pro Volumen oder Gewicht, hat sich alleine in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Auch in Zukunft wird es weitere Fortschritte und Weiterentwicklungen geben. Der Preisfall bei Batterien ist aber fast noch ausschlaggebender: Haben Batterien im Jahr 2013 noch über 500 USD/kWh gekostet, sind es 2023 lediglich noch rund 100 USD/kWh. Damit ist der Einsatz von Batterien in immer mehr Anwendungen sinnvoll beziehungsweise konkurrenzfähig.

Die Forschung, insbesondere auch in Deutschland, widmet sich darüber hinaus neuen Zelltechnologien, die für bestimmte Einsatzzwecke weitere Vorteile bieten. Aufgrund der Dominanz aus Asien (insbesondere China) sollte jedoch nicht nur die Wissenschaft in den Blick genommen werden. In Asien treiben insbesondere die großen Zellhersteller die Weiterentwicklung von Batterien voran. In Europa müssen wir dementsprechend auch darauf schauen, wie der Wissenstransfer in die Industrie und damit die Industrialisierung der Schlüsseltechnologie Batterie auch vorangebracht werden kann.

Die Bedeutung der Batterien für die Energiewende sticht insbesondere in zwei Anwendungen ins Auge: Erstens im Mobilitäts- und Fahrzeugsektor, hier steigen die Zulassungszahlen für Elektroautos global Jahr für Jahr stetig an. Zweitens bei stationären Speichern, die prozentual gesehen sogar die Zunahme des Bedarfs an Batterien für Elektroautos übertreffen. Durch die günstigen Preise ist es mittlerweile deutlich attraktiver geworden, sowohl kleine als auch große Batteriespeicher aufzubauen.

Allerdings sollten auch die Grenzen der Batterietechnologie gesehen werden: Alleine auf Basis von Batterien kann keine vollständige Energiewende erfolgen. Für manche Anwendungen, etwa Schiffe und Flugzeuge, aber auch für manche (Strom)netzdienlichen Zwecke sind Batterien nur bedingt geeignet und konkurrieren beispielsweise mit Wasserstoff, dessen Einsatz bei manchen Anwendungen mehr Sinn macht.