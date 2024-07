Die Schiller-Universität will's schillern lassen: Der Glanz von bestimmten Bakterien dient nicht nur der Optik. Zu dieser Erkenntnis kommen Forschende des Exzellenzclusters Balance of the Microverse an der Uni Jena in Zusammenarbeit mit einem internationalen Forschungsteam. So kämen Bakterien mit Schillereffekt auch in der Tiefsee ohne Sonnenlicht vor (allerdings, ohne dort das Schillern zu zeigen). Das Team vermutet hier tiefere Prozesse wie Schutz der Bakterien vor Viren oder die effiziente Besiedlung von schwimmenden Nahrungspartikeln.