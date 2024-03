Die Forschenden vom Berliner Max-Born-Institut (MBI) und vom Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg beobachteten diesen neuartigen Wellenmischungsprozess mit sogenannter weicher Röntgenstrahlung, also solche mit niedrigerer Energie und längerer Wellenlänge. Mit diesem Ansatz können Wissenschaftler Elektronen verfolgen, die sich in Molekülen oder Festkörpern bewegen, nachdem sie durch einen ultraschnellen Laserpuls angeregt wurden.



Solche Prozesse – Elektronen, die sich nach der Anregung durch Licht zu verschiedenen Atomen bewegen – sind entscheidende Schritte bei photochemischen Reaktionen oder Anwendungen, wie zum Beispiel Photovoltaik. "Wir erwarten, dass es zukünftig möglich sein wird, die kurzzeitige Anwesenheit von Elektronen an den verschiedenen Atomen eines komplexeren Materials zu verfolgen, was neue Einblicke in diese wichtigen Prozesse ermöglicht", erklärt Daniel Schick vom MBI.