Außerirdisches Leben Rechenmodell für intelligente Wesen, nicht nur in unserem Universum

Wie viele Zivilisationen es "da draußen" in unserer Galaxie gibt, die mit uns kommunizieren können oder wollen, war bislang prinzipiell leicht zu berechnen. Dazu musste man nur sieben Faktoren miteinander multiplizieren, nämlich die mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr in unserer Galaxie, den Anteil an Sternen mit Planetensystem, die durchschnittliche Anzahl der Planeten (pro Stern) innerhalb der Ökosphäre, den Anteil an Planeten mit Leben, den Anteil an Planeten mit intelligentem Leben, den Anteil an Planeten mit Interesse an interstellarer Kommunikation und die Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren.

Bildrechte: University of Rochester