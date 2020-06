Die Bausteine des Lebens kommen im Weltraum offenbar häufiger vor, als bislang angenommen. Astronomen haben mit dem Radioteleskop der University of Arizona eine Sternentstehungsregion näher auf ihre chemische Zusammensetzung untersucht. Die kalten Wolken aus Gas und Staub enthielten demnach Methanol und Acetaldehyd, zwei komplexe organische Stoffe, die zu den Bausteinen des Lebens gehören, wie wir es auf der Erde kennen. Die jetzt im Astropysical Journal veröffentlichten Erkenntnisse widersprechen bisherigen Theorien, wonach für die Entstehung solcher Moleküle Protosterne notwendig sind, sich Gas und Staub also bereits erheblich verdichtet haben und Kernfusionsprozesse in Gang gekommen sein müssen.