90 Milliarden Lichtjahre von einem Ende zum anderen und darin über 100 Milliarden Galaxien, viele davon viel größer als unsere Milchstraße. Das ist das uns bekannte Weltall. Und allein unsere Heimatgalaxie hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren und mindestens 100 Milliarden Sterne (es könnten aber auch 400 Milliarden sein). Da drängt sich die Frage geradezu auf: Wo sind die Aliens? "Die klassische Methode zur Schätzung der Anzahl intelligenter Zivilisationen beruht darauf, dass Werte in Bezug auf das Leben erraten werden, wobei die Meinungen zu solchen Themen sehr unterschiedlich sind", sagt Tom Westby. Er ist der Erstautor einer neuen Studie, die anhand neuer Daten "eine solide Grundlage der Schätzung der Anzahl der Zivilisationen in unserer Galaxie" liefert.



Und das Ergebnis der Arbeit, die heute in The Astrophysical Journal veröffentlicht wurde, lautet: In unserer Galaxis sollte es über 30 intelligente technische Zivilisationen geben.

Wie kommen die Forscher auf diese Zahl?



Die Forscher nahmen als ein Kriterium der Berechnungen den Metallgehalt der Sterne, der wiederum eine Rolle spielt bei der Entwicklung von Planeten. Und sie gingen von der Annahme aus, "dass es 5 Milliarden Jahre dauert, bis sich intelligentes Leben auf anderen Planeten bildet", so Christopher Conselice, Professor für Astrophysik an der Universität von Nottingham, der die Forschung leitete. "Die Idee befasst sich mit der Evolution, aber auf einer kosmischen Skala. Wir nennen diese Berechnung die astrobiologische kopernikanische Grenze."

Was, wenn keiner antwortet?

Dabei wäre die durchschnittliche Entfernung zur jeweils nächsten allerdings 17.000 Lichtjahre. Unsere Signale würden also erst in 16.900 Jahren bei einer anderen Zivilisation ankommen. Ob diese sehr schwachen Signale dort überhaupt zu entziffern sind, ist mehr als fraglich. Wenn es jedoch passiert - oder nicht, würde uns das mehr darüber verraten, wie lange Zivilisationen überleben, so Christopher Conselice. "Wenn wir alternativ feststellen, dass es in unserer Galaxie keine aktiven Zivilisationen gibt, ist dies ein schlechtes Zeichen für unsere eigene langfristige Existenz."