Die Sterndichte im Zentrum der Milchstraße ist millionenfach höher als in unserer Sonnenumgebung. In der Sonnenumgebung hat man im Mittel weniger als 0.1 Sterne in einem Würfel von etwa 3,6 Lichtjahren Kantenlänge. Im zentralen Sternhaufen der Milchstraße sind es ungefähr eine Millionen in einem gleich großen Gebiet. Typische Kugelsternhaufen sind etwa 10-100 mal weniger dicht als der zentrale Sternhaufen im Galaktischen Zentrum.

Nadine Neumayer, Max-Planck-Institut für Astronomie