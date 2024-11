Er steuert uns wie eine Uhr: Die Gehirnregion "Locus coeruleus" (Blauer Kern) dirigiert die verschiedenen Schlafphasen. Das hat ein Forschungsteam der Universität Lausanne herausgefunden. Sie kontrolliert den Zyklus zwischen der traumintensiven REM-Phase (Rapid-Eye-Movement) und dem NREM-Schlaf (Non-Rapid-Eye-Movement), der die Einschlaf-, Schlaf- und Tiefschlafphase beinhaltet. Der blaue Kern schüttet dabei den Botenstoff Noradrenalin aus, der das Gehirn in einen aktiven Zustand versetzt.

Die Forschenden stellten zudem fest, dass der blaue Kern bei übermäßigem Stress am Tag seiner Regulierungsfunktion in der Nacht nicht nachgehen und damit ein Mitverursacher für schlechten Schlaf sein kann. Bisher war der Blaue Kern nicht mit Schlaf in Verbindung gebracht wurden, sondern als Reizschärfer während des Wachseins.