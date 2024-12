Silvester Statistik aus 17 Jahren: Fast alle Böller-Verletzten sind männlich

Im Durchschnitt mussten die 150 betroffenen Patienten etwa zehn Tage lang auf Station behandelt werden, wobei ein Teil von ihnen mehrfach in den OP kam. "Bei einem Patienten waren sogar zwölf Operationen bis zur endgültigen Versorgung sämtlicher Verletzungen notwendig", heißt es. Zahlreiche Patienten büßten laut der Auswertung Finger oder Teile davon ein. Dass wegen Feuerwerks eine ganze Hand amputiert werden musste, sei in dem Zeitraum einmal vorgekommen. Neben den äußeren Verletzungen seien auch psychische Folgen oft erheblich, schreiben die Mediziner. Bei knapp einem Viertel der Patienten sei eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden.

Verletzungen bei Kindern und Jugendlichen häufen sich nach UKB-Erfahrung vom Neujahrsmorgen an. Dieses Phänomen an den Tagen nach der Silvesternacht erklären die Mediziner damit, dass Kinder etwa auf Straßen und Plätzen Blindgänger finden und versuchen, diese zu zünden. "Das ist besonders gefährlich, da diese bei teilweise abgebrannter Lunte unerwartet schnell explodieren können", heißt es in der UKB-Auswertung. Nicht explodiertes Feuerwerk sollte deshalb weggeräumt und entsorgt werden, damit es nicht versehentlich in Kinderhände gelange.