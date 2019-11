Athanasios Vafeidis. Bildrechte: Athanasios Vafeidis

Ich wäre mit diesen Zahlen vorsichtig. Die Forscher haben ihre Methode nur an bestimmten Küstenabschnitten in den USA und Australien getestet. Und wir wissen nicht, wie gut sie anderswo wirklich ist, z.B. in den Mangrovenwäldern an vielen Küsten Südostasiens.