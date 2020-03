Der Gesetzgeber sagt: 'Ich weiß, was für Dich gut ist, ich weiß, was für die Gemeinschaft gut ist' und so baue ich die Entscheidungsumgebung jetzt so, dass Du ständig die Stubse kriegst in die Richtung, die ich für richtig halte. Und der andere Punkt ist ein relativ dunkles Menschenbild, was dahintersteckt, nämlich, dass wir zutiefst von motivationalen und kognitiven Problemen befallen seien. Und dass das Ausmaß der Probleme so groß ist, dass es gar nicht mehr lohnt, die Leute aufzuklären.

Dr. Ralph Hertwig