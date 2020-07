Die naheliegendste Erklärung bei toten Wildtieren ist oft Wilderei, doch darauf gibt es in diesem Fall keinerlei Hinweise. Wilderei sei vor allem auszuschließen, weil kein Elfenbein entnommen wurde, so der Zoologe und Direktor des Kölner Zoos, Theo Pagel, im Deutschlandfunk. Weiterhin sei es unwahrscheinlich, dass vergiftetes Wasser zum Tod der Tier führt, da in diesem Fall nicht nur Elefanten betroffen sein würden. Vor gut einem Jahr waren in der Region Böden durch den Anthrax-Erreger (Milzbrand) verseucht, was im jetzigen Fall aber durch Tests ausgeschlossen wurde.

Elefantenfamilie im Okavango-Delta Bildrechte: imago/blickwinkel