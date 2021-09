Gab es einmal Leben auf dem Mars oder nicht? Darüber könnte eine bleistiftdicke Materialprobe aus einem Krater auf dem Mars Auskunft geben. Das jedenfalls hofft man bei der NASA und dem für den Rover zuständigen Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena/Kalifornien. Der Marsrover Perseverance hatte mit einem Schlagbohrer am 1. September einen Aktenkoffer-großen Felsen angebohrt und Material aus dem Felsen entnommen.

Mars-Forschung: Blick ins Innere des Röhrchens mit dem Mars-Material. Bildrechte: NASA/JPL-Caltech

Die Materialprobe wurde von einem Kamerasystem fotografiert, bevor sie im Titanröhrchen verschlossen und ins Innere des Rovers geschafft wurde. Dort sind so genannte CacheCam-Objektive montiert, die dokumentieren, wie Sammlung und Lagerung der Gesteins- und Bodenproben im Inneren des Rovers ablaufen. Der Rover führt dort physikalische und chemische Analysen durch, verpackt das Material in die Probe-Röhrchen und sorgt dafür, dass diese in einem genau definierten Lagerbereich auf der Planetenoberfläche abgelegt werden. Diese Spezial-Technik im Inneren des Rover zur Dokumentation der Arbeiten stammt quasi aus Thüringen; die Firma Jenoptik hat sie an einem Standort in Florida entwickelt.