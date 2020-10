Plastik ist überall: Im Supermarkt, in unserer Wohnung, in unserem Kleiderschrank, sogar im Essen. Es gibt eigentlich keinen Lebensbereich, in dem wir nicht mit dem Kunststoff konfrontiert werden und beinahe jeder weiß auch, dass Plastik ein riesiges Problem für die Umwelt ist, denn es braucht ca. 450 Jahre, um sich zu zersetzen. Und die Plastikberge werden immer größer. Jedes Jahr landen fünf bis 13 Millionen Tonnen im Meer.

Ist Plastik wirklich das Problem?

In den vergangenen Jahren hat auch die Politik begonnen, auf das Umweltproblem Plastik zu reagieren. So ist z.B. die Herstellung von Einwegplastik wie etwa To-Go Becher oder Trinkstäbchen EU-weit ab dem 3. Juli 2021 verboten. Für viele Umweltaktivisten ist das allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Wissenschaftlerin Shelie Miller von der Universität Michigan stellt dagegen die provokante These auf, dass das Einweg-Plastik gar nicht das Problem ist.

Die Konsumenten neigen dazu, ihr Augenmerk auf die Verpackung zu legen und nicht auf das Produkt selbst. Shelie Miller, School for Environment and Sustaunability University of Michigan