Vielleicht können wir den Begriff Versuchskaninchen bald aus unserem Vokabular streichen. Zumindest da, wo an Kaninchen getestet wird, ob bestimmte Substanzen das menschliche Hautgewebe reizen oder nicht. Die Forschungen der Universitäten Reading und der Universität Newcastle, die im Fachmagazin Toxicology in Vitro veröffentlicht wurden, zeigen nämlich, dass Planarien geeigneter Ersatz sein könnten, also eine Art von Plattwürmern. Bei den Versuchen wurde untersucht, ob sie zum Screening für Produkte verwendet werden können, die die menschliche Haus angreifen.