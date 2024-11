Wo möchten Sie sterben?

Diese Frage stellt der Deutsche Hospiz- und Palliativverband regelmäßig in einer repräsentativen Erhebung: Ein Viertel der Befragten macht sich dazu keine Gedanken; der Großteil, 50 Prozent der Deutschen, möchte zuhause im vertrauten Umfeld sterben. Am Liebsten umgeben von lieben Menschen, wie der Familie. "Zu Hause sterben ist untypisch. Also erstmal statistisch", erklärt Thorsten Benkel, Professor für Soziologie an der Universität Passau. Statistisch gesehen sterben die Menschen vor allem im Krankenhaus und in Pflegeheimen. Nur rund jede fünfte Person in Deutschland stirbt zuhause – Tendenz sinkend.

Laut Thorsten Benkel ist das verknüpft mit einem Mentalitätswandel. War es früher gewöhnlich, dass sich die Familie noch einmal am Sterbebett versammelt und den Toten sogar zuhause aufgebahrt hat, herrschen heute eher Vorbehalte: "Für gewöhnlich ist es so, dass Menschen Sorge haben, dass die Wohnung 'kontaminiert' wird. Wenn eine Person zuhause stirbt, können die Angehörigen dieses Wohnzimmer dann noch nutzen, um danach einfach jeden Abend Wer-wird-Millionär zu gucken? Das fällt Menschen schwer, das weiß man aus der Forschung. Davon raten dann auch Ärztinnen und Ärzte ab." Bildrechte: Thorsten Benkel

Ja, wir haben das Sterben outgesourct

Davon ist Soziologe Thorsten Benkel überzeugt, sieht aber auch handfeste Gründe: "Wenn Sie das Pflegen von Eltern oder auch Großeltern bedenken: Die meisten Menschen in dem Alter, in dem man diese Familienmitglieder verliert, stehen im Berufsleben oder haben andere Rollen zu erfüllen. Sie sind selbst Elternteil. Da kann man nicht einfach alles hinter sich lassen, um diesen 24/7-Job einer Pflegenden von Sterbenden zu betreiben".

Hinzu kommen noch die Herausforderungen, die die Palliativpflege mit sich bringen: "Es gibt da Menschen, – ich habe das selbst miterlebt im Rahmen der Forschung – die dann plötzlich nachts schreiend aufwachen und sagen: Ich will aber nicht sterben. Was macht man dann als unerfahrener Mensch? Auch deshalb ist der Tod outgesourct, weil Menschen sagen: Das ist schwierig und belastend, in professionellen Händen liegt es besser. Angesichts des modernen Lebens würde ich dem auch eindeutig zustimmen."

Die Zukunft des Sterbens

Das Sterben in Deutschland wird zunehmen, da die Bevölkerung immer älter wird. Aber wie werden die Jahre vor dem Tod? Die künftige Entwicklung ist wissenschaftlich umstritten. Die Expansionsthese besagt, dass die steigende Lebenserwartung bei Älteren in erster Linie zu mehr Krankheitsjahren führt: Infektionen und selbst chronische Leiden können besser behandelt werden, sodass die Betroffenen trotz Krankheiten länger leben.

Im Widerspruch dazu steht die Kompressionsthese: sie geht davon aus, dass sich die für das Alter typischen Erkrankungen stärker auf die letzten Lebensjahre konzentrieren. Demnach kämen vor allem gesunde Lebensjahre hinzu.