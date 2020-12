Polygamie in West- und Zentralafrika verbreitet

Am häufigsten sind polygame Haushalte heute also in den Ländern des Polygynie-Gürtels südlich der Sahara zu finden. Dort leben der Analyse zufolge elf Prozent der Bevölkerung in Beziehungen mit mehreren Ehepartnerinnen. Am verbreitetsten sind sie in Burkina Faso mit 36 Prozent, in Mali mit 34 Prozent und Nigeria mit 28 Prozent.

Ein Mann mit seinen zwei Ehefrauen in Burkina Faso. Dort ist Polygamie sehr häufig. Bildrechte: imago/photothek In Afrika leben Muslime (25 Prozent) häufiger als Christen (drei Prozent) in polygamen Haushalten. Ausnahme bildet nur der Tschad: Hier sind es überwiegend Christen (21 Prozent) als Muslime (10 Prozent). Aber auch die Anhänger von regionalen Volksreligionen oder Menschen, die sich gar nicht mit einer Religion identifizieren, praktizieren hier die Vielehe. In Burkina Faso beispielsweise leben 45 Prozent der Menschen, die Volksreligionen praktizieren, 40 Prozent der Muslime und 24 Prozent der Christen in polygamen Haushalten.

Religion beeinflusst Polygamie-Praxis

Aber was sind die Gründe für Polygamie, wenn sich doch offensichtlich in fast allen Teilen der Welt die monogame Beziehung durchgesetzt hat?

Im Islam ist Polygamie häufig erlaubt, wird aber selten praktiziert. Bildrechte: imago/Karina Hessland Zunächst gibt es da die religiösen Gründe. In vielen Ländern, die Polygamie erlauben, gibt es zum Beispiel eine muslimische Mehrheitsgesellschaft. Allerdings lebt auch hier meist nur ein verschwindend geringer Teil der Männer mit mehreren Ehefrauen. In Afghanistan, Pakistan, Bangladesch, Iran und Ägypten etwa ist die Vielehe zwar legal, praktiziert wird sie aber nur von einem Prozent der muslimischen Männer. Prinzipiell wird die Zulässigkeit der Polygamie häufig auf den Koran Vers 4:3 zurückgeführt, der Männern grundsätzlich mehrere Frauen erlaube, wenn sie sich um alle kümmern können. Historikerinnen und Historiker sehen den Ursprung aber eher im siebten Jahrhundert: Während der Kriege im arabischen Raum wurden wohl viele Witwen und Waisen auf diese Art aufgefangen. Und bis heute sind die polygamen Muslime besonders dort zu finden, wo vor allem junge Männer keine hohe Lebenserwartung haben.

Koran Sure 4: an-Nisa (Die Frauen) 3 Und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Waisen zu handeln, dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint, zwei, drei oder vier. Wenn ihr aber befürchtet, nicht gerecht zu handeln, dann (nur) eine oder was eure rechte Hand besitzt. Das ist eher geeignet, daß ihr nicht ungerecht seid.

Doch nicht nur der Koran, sondern auch die jüdische Thora und das christliche Alte Testament beziehen sich auf mehrere Fälle akzeptierter Mehrehen – unter anderem im Fall von Abraham, Jacob und David. Heute wird die Polygamie vor allem noch bei bestimmten christlichen Sekten praktiziert – beispielsweise bei Splittergruppen der Mormonen.