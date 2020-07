Das Internet hat in den vergangenen 20 Jahren den Zugang zu Pornografie deutlich vereinfacht. Wenig überraschend stellten Forscher bei Befragungen fest, dass der Konsum expliziter Filme und Videos in dieser Zeit deutlich zugenommen hat. Das hat Folgen für den echten Sex in Partnerschaften. Eine neue Untersuchung belgischer Wissenschaftler zeigt, wer viel Pornos konsumiert, berichtet auch häufiger über mangelnde Erregung und Erektionsprobleme beim Sex mit der Partnerin oder dem Partner.