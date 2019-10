Die Hoffnung steckt in CC-1. Eigentlich heißt CC-1 so: Bispezifische PSMAxCD3 Antikörper CC-1. Ein genveränderter Antikörper, der so in der Natur nicht vorkommt. Um zu verstehen, wie CC-1-Antikörper arbeiten, stellt man sich am besten ein Team vor. Das rückt über die Blutbahn zu den entarteten Zellen aus und dockt dort mit einem Arm an der bösartigen Krebszelle an. Mit dem anderen Arm winken die Antikörper kräftig in Richtung Immunsystem, um zu signalisieren: Hier gibt es was zu tun. CC-1-Antikörper sind also Kommunikationsexperten.