An einem Fluss sitzen, ins Grüne gucken und eine Entenfamilie beobachten: Das sind drei einfache Zutaten, die der Seele gut tun. Es können auch Nutrias an einem Kanal sein, oder Schwäne, oder Fische im Wasser: Die Mischung aus grün, blau und wildlebenden Tieren sorgt für seelisches Wohlbefinden, sagt die jüngste Studie des Kings's College in London zu seelischem Wohlbefinden. Der Anblick von Grünräumen allein, also zum Beispiel Parks oder Gärten, wirkt nämlich anders als der so genannter Blauräume, also der Anblick von Seen, Flüssen, Kanälen oder Teichen.

Ein Kanal in Birmingham Bildrechte: Canal and river Trust

Studienautorin Andrea Mechelli ist Professorin für Frühintervention in der psychischen Gesundheit am King's College London (das an der Themse steht, mit zwei Parks links und rechts). Ihr Forschungsteam nutzte für die Untersuchung Daten der Versuchsteilnehmer, die per Handy-App übermittelt wurden. Insgesamt gaben die 299 Teilnehmer, alle über 16 Jahre alt, 7.975 Bewertungen in der App über ihren Standort und ihr jeweiliges psychische Wohlbefinden ab. 87 der Menschen, die mitmachten, leben mit einer diagnostizierten psychischen Erkrankung. Gesammelt wurden die Daten in England & Wales zwischen September 2020 und Juni 2021. Der Vergleich des Wohlfühl-Gefühls in verschiedenen Umgebungen zeigte klar: Die Mischung aus Grünraum (Wiese, Wald, Pflanzen) Blauraum (Fluss, Kanal, Teich) und Wildtieren sorgte für das größte Wohlbehagen, verglichen mit beispielsweise rein städtischer Umgebung, drinnen sein, draußen sein oder in der Nähe von Grünflächen.