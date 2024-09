Amerikanische Forscher haben untersucht, ob und unter welchen Umständen wir Lügen eines Roboters akzeptieren. Da zusehends immer mehr Maschinen mit dem Menschen interagieren, hat sich Andres Rosero von der George Mason University in Virginia gefragt, ob soziale Normen, die Unwahrheiten erlauben, um die Gefühle anderer zu schützen, auch bei Robotern gebilligt werden. "Ich wollte eine wenig untersuchte Facette der Roboterethik erforschen, um zu unserem Verständnis des Misstrauens gegenüber neuen Technologien und ihren Entwicklern beizutragen", so Rosero. "Mit dem Aufkommen der generativen künstlichen Intelligenz hielt ich es für wichtig, mögliche Fälle zu untersuchen, in denen anthropomorphes (dem Menschen nachempfundenes, Anm. d. Red) Design und Verhaltensweisen zur Manipulation von Nutzern eingesetzt werden könnten." Tatsächlich akzeptierten es die Versuchspersonen in einem Experiment, wenn Roboter zum Schutz von Gefühlen hilfloser Menschen zu Lügen greifen.

Knapp 500 Teilnehmer sollten sich verschiedene Szenarien durchlesen, in denen Maschinen in der Interaktion mit Menschen die Unwahrheit sagten. Im ersten log ein Pflegeroboter eine an Alzheimer erkrankte Frau an, dass ihr eigentlich verstorbener Mann bald heimkomme, in der zweiten Geschichte fertigte ein Haushaltsroboter heimlich Videoaufnahmen an und in der letzten Vignette wurde von einem Roboter in einem Geschäft berichtet, der wahrheitswidrig über Schmerzen beim Möbelrücken berichtet, was den angelogenen Menschen dazu veranlasst, eine andere Maschine darum zu bitten, den Platz des vermeintlich geplagten Roboters einzunehmen.