Wie Sie ja nun seit Kurzem wissen: Das mit der rosaroten Brille, Wolke Sieben und parfümierten Liebesbriefen den Damen der Schöpfung in die Schuhe zu schieben, ist wissenschaftlich untermauerter Unsinn. Stattdessen sind es die Männer, bei denen die zwischenmenschliche Anziehungskräfte einen besonders zwischenmenschlich anziehenden Dienst verrichten. Denn Frauen sind emotional in der Gesellschaft schlichtweg besser versorgt und auch bei Trennungen häufiger der impulsgebende Faktor.

Was ist Liebe? Weiß niemand.

Einzig allein die Frage, was diese Liebe nun genau genommen ist, können Forschende genau so schlecht beantworten wie Vater Spejbl seinem Sohn Hurvínek. Die inflationär zitierte Annahme, es handle sich nur um Chemie, einen Hormoncocktail, ist eine wenig zielführende Verallgemeinerung. Also, es gehört mindestens noch ein Gehirn dazu: Die Hormonsuppe ist die Software, das Oberstübchen die Hardware, soweit die zeitgenössische Biopsychologie. Was da nun aber genau im Hirn los ist, bleibt unklar – und vielleicht ist das auch ganz gut so.

Nicht nur, weil es die Liebe vor der Entzauberung dergleichen schützt. Sondern auch, weil wir sonst irgendwann nichts mehr zu berichten hätten. Oder sonst was zu tun. Zum Beispiel auf der Bühne: Mit einem Orchester, das geheimnisvolle Musik spielt, so geheimnisvoll wie das Rätsel um diese Liebessache. Und mittendrin ein Wissenschaftsjournalist, der im Live-Experiment seine Faszination für Anziehungskräfte aller Art auszuleben weiß. Am besten an einem Valentinstag.

