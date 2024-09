Wie wir die Welt sehen, scheint sich zwischen den Menschen mehr voneinander zu unterscheiden, als bisher gedacht. Während lange angenommen wurde, dass unterschiedliche Blickwinkel und Fokusse zu einer vergleichbaren Abbildung im Gehirn führen, widersprechen Forscher von der Universität Gießen jetzt dieser These. Wie wir auf etwas blicken, verändert, was wir sehen. Beispielsweise können Menschen das gleiche Video anschauen, sehen es aber komplett anders. In einer Studie ließen die beiden Psychologen Petra Borovska und Ben de Haas 19 Freiwillige denselben Film betrachten – entweder frei oder mit der Anweisung, passiv auf die Mitte des Bildschirms zu blicken. Freie Bewegungen führten zu einer stärkeren Aktivierung in den visuellen Zentren im Hirn. Von Mensch zu Mensch ließen sie sich allerdings nur schwer vergleichen.