Es waren einmal vor gar nicht allzu langer Zeit in einem ziemlich niedrigen Land im Nordwesten zwei Frauen und ein Mann. Ihre Namen lauteten Sanne, Anouk und Michael. Von Enschede und Utrecht aus wollten sie in der Forschungswelt für Aufsehen sorgen. Und das taten sie. Mit einem Thema, das zu einer ganz bestimmten Zeit im Jahr ohnehin schon im Kopf vieler Menschen verankert ist: Märchenfilmprinzessinnen in der Vorweihnachtszeit. Eine kluge Idee.

In ihrer Forschungsarbeit (bei der man gern wüsste, wie viel Zeit in sie investiert wurde), stellen die drei gleich zu Beginn fest, dass schon viele andere Forscher vor ihnen über negative Aspekte von Märchenfilmen mit Prinzessinnen berichtet hatten, beispielsweise über Stereotypisierung, unrealistische Darstellungen von Beziehungen, unmögliche Schönheitsstandards. Aber da ging es immer nur um negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl junger Mädchen, die solche Filme schauen.

Ja, an die Zuschauerinnen wurde forschungsseitig schon oft genug gedacht, fanden Sanne van Dijk, Anouk Eijkelboom und Michael Bui. Aber niemand in der Wissenschaftswelt hatte bisher das Wohlbefinden der Prinzessinnen selbst gebührend betrachtet. "Künftige Forschungen müssen die Gesundheitsgefahren für Disney-Prinzessinnen berücksichtigen", schreiben die drei deshalb in einer Weihnachtsausgabe des Journals "The BMJ" – und liefern gleich selbst eine solche Forschungsarbeit mit.

Wichtigste Erkenntnis daraus: Märchenprinzessinnen leben wahrscheinlich nicht sonderlich glücklich und zufrieden, geschweige denn gesund bis ans Ende ihrer Tage. Wobei bemerkt werden muss, dass sich die ungewöhnliche Studie, die vornehmlich für den englischen Sprachraum gedacht ist, ausdrücklich auf Disney-Filme bezieht und nicht unbedingt auf Grimms Märchen oder andere Buchvorlagen. Trotzdem dürfte das Meiste auch Nicht-Disney-Fans vertraut sein.

Schneewittchen: Von wegen "An apple a day keeps the doctor away"...