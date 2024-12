Ein Viertel der Eltern erklärte in dem Zusammenhang auch, dass sie manchmal zu irritiert über das schlechte Benehmen ihrer Kinder seien, um sich sofort an die eigene Strategie zu erinnern. Oder sie seien manchmal auch schlicht zu müde dazu. Die Kinderärztin Susan Woolford wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass "leere Drohungen nur das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit untergraben" würden und deshalb in der Regel nicht wirksam seien. "Positive Verstärkung und konsequente Disziplin prägen eher langfristiges Verhalten", erklärte die Expertin.