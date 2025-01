Das Forschungsteam kommt zu dem Schluss, dass die Erfahrung des Hundebesitzes vielschichtig ist und sich nur schwer in Form von universellen Kosten und Nutzen beschreiben lässt. Ein Problem, das auch Juliane Bräuers Interesse an der Untersuchung geweckt hat, erzählt sie. Denn tatsächlich sei es extrem schwer so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzumachen. "Denn wir betrachten den Hund ja auch evolutionär. Dabei geht es um die Frage, warum der Hund domestiziert wurde und was die Beziehung evolutionär gesehen ist? Ist es eher eine Kooperation oder Mutualismus? Es gibt auch Leute, die sagen, dass der Hund eigentlich ein Parasit ist."

Was sind Kosten und was ist Nutzen?

Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, müsse man tatsächlich Kosten und Nutzen abwägen, wie es in der ungarischen Studie gemacht wurde. Allerdings merkt Bräuer ein Problem an: "Was sind Kosten und was ist Nutzen? Das ist so ein bisschen schwierig, weil Kosten und Nutzen ja nicht in der gleichen Währung sozusagen vorliegen." Die Forschenden hätten aus ihrer Sicht dennoch einen guten Versuch gemacht, diese Kosten-Nutzen-Rechnung einmal zu betrachten.

Die Forschenden selbst sehen ihre wichtigste Erkenntnis darin, dass die Verpflichtungen und Verantwortungen, die mit dem Hundebesitz einhergehen, je nach Person unterschiedlich bewertet wurden. Was für den einen ein Vorteil gewesen sei, könne der andere als emotionale und praktische Belastung wahrnehmen. Und dann, so merken sie an, kann es natürlich auch sein, dass einige Hundebesitzer einfach nicht über ihre negativen Erfahrungen hätten sprechen wollen, um nicht als "schlechte Hundehalter" abgestempelt zu werden.

Bildrechte: Enikő Kubinyi / Eötvös Loránd University