In der Studie wurde festgestellt, dass die am häufigsten verwendeten Knöpfe mit grundlegenden Bedürfnissen verbunden waren, mit Wörtern wie "Rausgehen", "Leckerli", "Spielen" oder "Gassi". Vor allem Kombinationen wie "Rausgehen" plus "Gassi" oder "Futter" plus "Wasser" wurden auf sinnvolle Weise verwendet und kamen häufiger vor, als es mit Zufall erklärbar wäre. Die Forscher verglichen auch die Tastendrücke der Hunde mit denen ihrer Besitzer und stellten fest, dass die Hunde nicht einfach das menschliche Verhalten imitierten. So wurden beispielsweise Knöpfe wie "Ich liebe dich" von Hunden viel seltener gedrückt als von ihren Frauchen oder Herrchen.

Bildrechte: IMAGO / Imagn Images

Für Hundebesitzer biete so ein System mit Sprechtasten neue Möglichkeiten, die Bedürfnisse ihres Tieres besser zu verstehen, sagt Forscher Rossano: "Zwar kommunizieren Hunde bereits einige dieser Bedürfnisse, aber Soundboards könnten eine noch präzisere Kommunikation ermöglichen. Anstatt zu bellen oder an der Tür zu kratzen, könnte ein Hund in der Lage sein, Ihnen genau zu sagen, was er will, und sogar Begriffe wie 'Rausgehen' und 'Park' oder 'Strand' miteinander zu kombinieren." Dies könnte laut Rossano die die Bindung zwischen Hunden und ihren Besitzern weiter stärken.



Die Studie liefert nun zwar schon Hinweise auf absichtliche Kombinationen von zwei Knöpfen, aber die Forscher wollen in zukünftigen Untersuchungen noch weiter gehen. "Wir wollen wissen, ob Hunde diese Resonanzböden nutzen können, um Ideen auszudrücken, die über ihre unmittelbaren Bedürfnisse hinausgehen, wie Objekte, die ihnen fehlen, vergangene Erfahrungen oder zukünftige Ereignisse. Wenn das der Fall ist", so Rossano, "würde es unser Verständnis von tierischer Intelligenz und Kommunikation grundlegend verändern."