Persönlich oder politisch? Der Anschlag von Magdeburg: Warum ist es kein Terrorismus?

Hauptinhalt

24. Januar 2025, 12:56 Uhr

Ein Attentat, wie das auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg, bei dem sechs Menschen getötet wurden, wirft viele Fragen auf. Handelte es sich hier um eine terroristische Tat? Nein, sagt Generalbundesanwalt Jens Rommel. Anders als etwa der Messerangriff auf dem Marktplatz in Mannheim, oder beim Stadtfest in Solingen. Beim tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg wird über Motiv und Verantwortung gerade erst diskutiert. Aber was genau ist Terrorismus und wann wird eine Tat als solcher eingestuft?