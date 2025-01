Doch seit dem Anschlag von Magdeburg spüre er die Vorbehalte ihm gegenüber täglich, mehr noch als bereits zuvor, erzählt er. Die Vorbehalte zeigten sich in Blicken auf der Straße und in Beleidigungen. Seit vier Wochen fühlt Alkadi sich beobachtet, seit dem Wochenende besonders. Vergangenen Samstag habe ihn eine Person in seinem Auto verfolgt, sei ausgestiegen und habe mit einer Teleskopstange auf sein Auto eingeschlagen, erzählt Alkadi. All das sei passiert, während er im Wagen saß. "Am Hasselbachplatz fing es an. Der Mann verfolgte mich bis zum Universitätsplatz. Ich bin mir sicher, er wollte mich umbringen", sagt Alkadi. Er habe eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Nötigung gestellt, versuchte Körperverletzung sei nicht möglich gewesen, weil Alkadi nicht verletzt wurde.



Die Polizei bestätigt den Vorfall. Es seien mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, darunter wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Bildrechte: MDR/Katharina Gebauer

Forderung nach klarer Positionierung gegen Gewalt

"Es muss eine Ansage der Stadt geben, dass sowas nicht akzeptabel ist. So lange ist Magdeburg keine Stadt mehr, in der ich leben will", sagt Haytham Alkadi. Er plant, bis März für ein Praktikum nach Leipzig zu ziehen. Er fühlt sich von der Politik alleingelassen und nicht ernst genommen. Die Polizei in Magdeburg erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, man habe unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorfälle umgehend reagiert und die Streifen in einem Stadtgebiet verstärkt. Auch Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris hatte jeglichen Rassismus zuletzt verurteilt.



Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) erklärte auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Menschen wegen ihrer Herkunft zu Opfern von ausländerfeindlichen Straftaten werden. Dagegen werden wir entschieden vorgehen und Straftaten konsequent verfolgen." Bildrechte: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert