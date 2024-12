Warum das so ist, mit dieser Frage durchkämmten die Wirtschaftspsychologen Russell Golman, David Hagmann und George Loewenstein die verfügbare Literatur, um dem Phänomen der "Information Avoidance" auf den Grund zu gehen. Für Unternehmen, die am Markt bestehen wollen, ist das eine durchaus wichtige Sache: Es gibt gar nicht so wenige Manager, die ihre Investitionen in dem Moment ignorieren, in dem das angelegte Geld Schiffbruch erleidet. Die Forschung spricht vom "Ostric-Effekt", zu deutsch die "Vogel-Strauss-Taktik", also kurz: Wenns brennt, stecken viele am liebsten den Kopf in den Sand.