Klimawandel und Journalismus Klimaschutz statt Klimafrust

Dass die mediale Berichterstattung über Klimawandel und Artensterben auch das Denken und Handeln unserer Gesellschaft prägt und beeinflusst, zeigt sich auch in den Ergebnissen der Untersuchung der MaLisa-Stiftung zu "Klimawandel und Biodiversität". Daraus geht beispielsweise hervor, das Fernsehen das am häufigsten genutzte Medium ist, wenn es darum geht, sich über den Klimawandel zu informieren.

Dabei liegt übrigens die wahrgenommene Präsenz der Befragten beim Thema Klimawandel mit 41 Prozent deutlich höher, als bei der Biodiversität mit 18 Prozent. Interessant ist in jedem Fall, dass sich 62 Prozent aller befragten Personen dafür aussprechen, zukünftig gern häufiger gute Geschichten im Fernsehen und Film mit Klimabezug sehen zu wollen.

Das Bedürfnis nach guter Information ist diesbezüglich also groß – steht aber zugleich einer Masse an Desinformationen und einer riesigen thematischen Flut an Beiträgen ums Klima in den sozialen Netzwerken gegenüber, gegen die sich die journalistischen Berichte behaupten müssen.

Es stellt sich nun die Frage, wie Journalistinnen und Journalisten dieser Aufgabe gerecht werden können: Wie sie hier lösungsorientiert und nachhaltig zugleich berichten und Klimathemen zusätzlichen Raum verschaffen – das insbesondere auch ressortübergreifend.

"Man schaut, was berührt dieses Thema – also, wo spielt es überall hinein und was kann man jetzt quasi erzählen", kennt Journalistin Claudia Reiser für sich bereits die Antwort. In ihrer Arbeit praktiziert die MDR-Klimaexpertin, auch aus eigenem Interesse, genau das. Oft berichtet sie mitten "aus dem Leben", beispielsweise über zukunftsorientierte Landwirtschaft, die ohne Pflanzenschutzmittel auskommt – und praktiziert damit eine ansprechendere Art der Klimakommunikation.

Dieser Ansatz könnte mitunter auch zahlreichen anderen journalistischen Beiträgen gut zu Gesicht stehen, die Klima und Alltag auf eine ganz natürliche Weise miteinander verbinden ließen, die Zusammenhänge zwischen unserem Handeln und dem Klima aufzeigten und vermittelten, wie wir klimafreundlich leben.