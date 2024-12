Die globale Durchschnittstemperatur hat 2024 erneut einen Rekord erreicht. Nie waren die Ozeane und Meere so warm. Das hatte Auswirkungen auf das Wetter praktisch überall auf der Welt.

14. bis 16. April: Starkregenfälle führen zu Hochwasser in Teilen von Afghanistan und Pakistan. Mindestens 100 Menschen sterben .

27. April, 17. Mai: Zwei stark aufgeladene Regengebiete lassen zahlreiche Gewässer in der brasilianischen Provinz Rio Grande do Sul über die Ufer treten. Die Millionenstadt Porto Alegre wird teilweise überschwemmt, mindestens 154 Menschen werden getötet.

28. Mai: In einem Vorort von Indiens Hauptstadt Delhi werden 52,9 Grad Celsius gemessen. Es könnte sich aber um einen Messfehler handeln. In der Stadt selbst wurden am Tag zuvor "nur" 49,9 Grad Celsius festgestellt, auch das ein Rekordwert. Beobachter gehen von mindestens 110 direkten Todesfällen durch die Hitze aus.