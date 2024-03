Dazu gibt es keine eindeutigen Erkenntnisse, eher Mutmaßungen: Schenken wir, weil wir mit der Auferstehung Jesu das ewige Leben feiern? Oder weil die 46 Tage währende Fastenzeit endlich endet? Also ist das Motiv rein christlich? Vielleicht freuen wir uns aber auch einfach über die erwachende Natur im Frühjahr und wollen den Gedanken der Hoffnung mit anderen teilen? Möglicherweise ist das, was wir heute als Osterfest feiern, ein bisschen von allem.

Was die Göttin Ostara betrifft, irrten sich die Brüder Grimm.

Der These, Ostern fuße auch auf heidnischen Traditionen und man hätte sich zu Ehren der heidnischen Göttin "Ostara“ von jeher Eier als Symbol der Fruchtbarkeit geschenkt, widerspricht zumindest der Werner Mezger.

Der Professor für Europäische Ethnologie an der Universität Freiburg erklärt: "Jacob Grimm bezog sich bei der Beschreibung dieser angeblichen Göttin Ostara auf den angelsächsischen Kirchenhistoriker Beda, der über eine germanische Göttin namens 'Eostra' berichtete - diese aber schlichtweg erfunden hatte." Doch Grimms Spekulationen fanden damals großen Anklang und wurden ziemlich populär.

Auch wenn es Meister Langohr war, der sich in Büchern und in der Schokoladenindustrie am Ende durchsetzte, brachten je nach Region früher auch Hahn oder Fuchs, die Osterüberraschungen. Das fand Karin Bürkert vom Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen heraus, die zu den Ursprüngen der Mythen, Erzählungen und Herkunftsgeschichten rund um den Osterhasen forscht und dazu unter anderem den Atlas der deutschen Volkskunde aus dem Jahr 1937 ausgewertet hat.