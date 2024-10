Sie können ja an sich selbst mal den Test machen. Dazu folgende fiktive Nachricht: "In Land A war vor zehn Jahren einer von 40 Menschen ein Zuwanderer, heute ist es einer von 15. Auch in Land B hat sich der Zuwandereranteil im selben Zeitraum erhöht – von 2,5 Prozent auf rund 6,7 Prozent." In welchem der beiden Länder ist der Anteil stärker gestiegen? Wo ist er heute höher?

Eine italienische Forschungsgruppe hat dabei untersucht, ob eine in der Psychologie bereits bekannte, aber unterschiedlich stark nachgewiesene Wahrnehmungsverzerrung auch bei Migrationszahlen zur Geltung kommt. Es ist die sogenannte 1-von-x-Verzerrung. Danach tendieren Menschen dazu, einen Wert höher einzuschätzen, wenn er in der Formulierung "1 von x" dargestellt wird als bei einer Darstellung als Prozentsatz. Sprich: "1 von 40" klingt für viele nach mehr als "2,5 Prozent", obwohl beide Werte identisch sind. (Interessanterweise wird übrigens "1 von 40" auch tendenziell höher empfunden als "5 von 200".)

Für die in dieser Studie entscheidenden Formulierungen wurden die Probanden in zwei nahezu gleich große Gruppen unterteilt. Gruppe A bekam folgende Formulierung zu lesen:

"Betrachten Sie die folgenden Daten: Im Jahr 2001 betrug der Anteil der ausländischen Einwanderer an der Wohnbevölkerung 1 von 40 Einwohnern; 2011 stieg dieser Anteil auf 1 von 15 Einwohner."

Und für Gruppe B wurden die Anteile als Prozentsätze formuliert, also:

"Betrachten Sie die folgenden Daten: Im Jahr 2001 betrug der Anteil der ausländischen Einwanderer an der Wohnbevölkerung 2,5 %; 2011 stieg dieser Anteil auf 6,7 %."