Was den Forscher und sein Team dabei besonders überrascht hat: Mehr als die Hälfte aller Kommunen bringen die meisten Geflüchteten in Wohnungen unter. Kleinere Kommunen greifen zudem wesentlich häufiger auf Wohnungen zurück als größere. Kühn zufolge bedeute das aber keinesfalls, dass Asylsuchende in eigenen privaten Wohnungen leben und in den Genuss eines hohen Wohnkomforts kommen. Oft müssen sich mehrere Familien eine Wohnung teilen. Das kann in der Praxis bedeuten, dass zwei dreiköpfige Familien auf 70 Quadratmetern zusammenleben müssen. Gerade Alleinstehende haben so gut wie keine Chance auf eine separate Wohnung und werden mit anderen fremden Menschen in einem Zimmer untergebracht.