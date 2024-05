Europas Außengrenze erstreckt sich über rund 14.000 Kilometer. In Anbetracht wachsender Herausforderungen wie illegale Einwanderung, Menschenhandel und Terrorismus gewinnt der Einsatz modernster Technologien zur Grenzkontrolle an Bedeutung. Dabei zeigt sich künstliche Intelligenz (KI) als ein Werkzeug, um schneller auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren, die Arbeit der Grenzbeamten zu unterstützen und so die Sicherheit zu erhöhen.

Die Europäische Union fördert mit sogenannten Forschungs- und Innovationsprogrammen Projekte aus verschiedenen Bereichen von Kultur, über Raumfahrt bis hin zu Sicherheit. Dafür hatte die EU im Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 knapp 80 Milliarden Euro investiert. Für das laufende Nachfolgeprogramm Horizon Europe wurden 1.6 Milliarden des Gesamtbudgets von 95.5 Milliarden Euro für den Bereich "Zivile Sicherheit" angesetzt. In diesen Bereich fällt etwa das Management der Außengrenzen. In vielen der geförderten Projekte in diesem Bereich kommt auch künstliche Intelligenz zum Einsatz.

Autonome Drohnenschwärme zur Absicherung der EU-Grenzen

Die Technologien, die in den Projekten erforscht werden, reichen von Drohnenschwärmen, die automatisiert an Grenzen patrouillieren, bis hin zu automatisierter Gesichts- oder Spracherkennung. Ein Beispiel ist das Projekt "autonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance" (ROBORDER). Dieses erforschte den Einsatz autonomer Drohnen zur effektiveren Überwachung von Grenzen.

Das Projekt zielt darauf ab, Menschenhandel, illegale Zuwanderung und Umweltverschmutzung von Gewässern effektiv zu bekämpfen. Über die Sensoren der eingesetzten Drohnen werden Lagebilder an die Kommandozentralen geschickt, die über ein weiteres Vorgehen entscheidet und ebenso den Grenzschutz informiert.

Wie dies aussehen könnte, wird auf der Website von ROBORDER beschrieben. In einem Szenario erkennen Drohnen zusammen mit Radaren an der Küste und Schiffen der griechischen Küstenwache illegale Einwanderer bei der Überquerung einer Seegrenze. Das Boot beginnt dann jedoch zu sinken und der Einsatz wandelt sich zu einer Seenotrettungsmission, um die Schiffbrüchigen zu retten.

Bislang kein Einsatz von Robotern an der EU Außengrenze geplant

Dass die Technologie ebenso für militärische Zwecke verwendet werden könne, werfe hinsichtlich eines potenziellen Missbrauchs Bedenken auf. Das geht aus dem ethischen Bericht des Projekts hervor. Auf Anfrage von Sandra Pereira der linken Fraktion im Europäischen Parlament an die Kommission heißt es, dass das Projekt rein wissenschaftlichen Zwecken dienen solle und keine unmittelbare Anwendung an den europäischen Grenzen vorsehe.

Auch in der Vergangenheit gab es Kritik am Projekt. Noel Sharky, ein emeritierter Professor für Robotik und künstliche Intelligenz der Universität in Sheffield, sagte in einem Interview mit The Intercept 2019, dass der Schritt hin zu einer autonomen Drohne, die im schlimmsten Fall bewaffnet ist, nicht weit sei.

Identitätsprüfung mit KI: Automatisierte Kontrolle an der Grenze

Das Projekt "Detecting Document frauD and iDentity on the fly" (D4Fly) beschäftigte sich dagegen mit der Entwicklung einer Technologie zur schnellen Erkennung von Identitätsbetrug an Grenzen. Es wird eine Sensorhardware verwendet, die mittels einer 3D-Erfassung des Gesichts und der Iris, eines Wärmeprofils des Gesichts und der Körperform die Identität Reisender an den Grenzen verifiziert. Die Grundlage für die Software sollte eine innovative Lichtfeldkamera und neuartige Algorithmen sein. Die Identitätsprüfung sollte dabei "on-the-move" stattfinden, also in dem Moment, in dem die Person einen Grenzbereich passiert.

Automatisierte Gesichtserkennungstechnologien, wie sie auch in D4Fly zum Einsatz kommen, stehen in der Kritik, rassistische und geschlechtsspezifische Vorurteile zu reproduzieren und nicht-weiße Menschen öfter falsch zu identifizieren. Im D4Fly Ethics und Legal Advisory Group Report aus Juni 2022 wird auf diese Kritik eingegangen und darauf verwiesen, diverse Datensätze verwenden zu wollen. Das solle dabei helfen, potenzielle Vorurteile in Bezug auf Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit im entwickelten System erkennen und abschwächen zu können.

Herkunftserkennung durch Dialekte: Was in Deutschland jetzt schon real ist

Inwieweit die in den Projekten erforschten und getesteten Technologien nach Projektende zum Einsatz kommen ist nicht transparent. Klar ist, dass in Deutschland schon heute ähnliche Technologien im Einsatz sind. Auf Anfrage von MDR WISSEN teilt das Bundesinnenministerium mit, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) unter anderem seit 2020 einen Dialektidentifizierungsassistenten verwendet.