Auf den ersten Blick wirkt die Ausgrabungsstätte neben dem Maisfeld wie eine matschige, von Traktorenreifen zerwühlte Brachfläche. Überall Pfützen. Der Wind pfeift. Diese Mondlandschaft war einmal eine Bronzezeitsiedlung oder der Rand einer Siedlung. Zudem ist eine kleine Kuhle zu erkennen mit einem Ring aus Steinen. Darin liegt, eingeschlagen in Plastik, eine kleine Schale. Die Abteilungsleiterin für die Bodenpflege des Landesamtes für Denkmalpflege Susanne Friedrich erklärt, was es mit der Fundstelle auf sich hat: "In diesem äußeren Randbereich, wo wahrscheinlich auch der Wirtschaftsbereich war, hat man während der Bronzezeit, vor knapp 4.000 Jahren, Kleinstkinder bestattet." Das was nun gefunden wurde, ist ein Kleinstkind, das nicht in einem Gefäß bestattet wurde." Dass sich Knochen erhalten haben, ist bei Kleinstkindern etwas Besonderes. "Das war keine Null-Acht-15-Bestattung. Man kann an den beiden Armspiralen erkennen, dass es eine besondere Persönlichkeit war."