Gerade schwimmt das Forschungsschiff Polarstern festgefroren im Eis der Arktis durch das Nordmeer. Bei seiner letzten Mission davor war es genau am anderen Ende der Welt. Und dort, in der Antarktis, machte ein internationales Wissenschaftlerteam unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) außergewöhnliche Entdeckungen.

Die Forscher stießen im Amundsenmeer in der Westantarktis in rund 30 Metern Tiefe unter dem Meeresboden auf Spuren von Nadelhölzern und Baumfarnen. Die Analysen ergaben, dass es dort zur mittleren Kreidezeit im Schnitt um die zwölf Grad warm gewesen sein muss, sodass ein gemäßigter Regenwald wachsen konnte. "Der Fund hat uns sehr überrascht", sagte der AWI-Geologe Johann Klages.

Ein Rätsel war bisher, wie in diesen Breiten mit vier Monaten Polarnacht ein Regenwald gedeihen konnte. Die Lösung scheint offenbar in einer damals extrem hohen Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Luft zu liegen.

"Die Studie verdeutlicht, welch hohes Potenzial das Treibhausgas Kohlendioxid als Energielieferant besitzt und welche Kühleigenschaft die heutigen Eisschilde haben", erklärt der AWI-Forscher Klages.



Aber wieso kühlte es danach in der Antarktis so stark ab. "In unseren Klimasimulationen konnten wir darauf noch keine zufriedenstellende Antwort finden", sagt der Co-Autor der Studie Gerrit Lohmann. Weitere Forschung ist also nötig.