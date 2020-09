Rezept für einen Algenkuchen

Das Mehl in eine Schüssel sieben. Den Kokosblütenzucker und das Salz hinzugeben. Das goldgelbe Chlorellapulver mit dem Wasser verquirlen und langsam zu dem Mehl in die Schüssel geben. Mit einem Mixer zu einem geschmeidigen Teig kneten. Diesen in Folie wickeln und 30 Minuten ruhen lassen.